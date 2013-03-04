ЗМІ: МЗС Німеччини через Власенка викликав на розмову посла України в Берліні

Німецька Frankfurter Allgemeine стверджує, що МЗС Німеччини викликав "на килим" посла України в Берліні після того, як офіційна українська влада посилила тиск на захисника Юлії Тимошенко депутата Сергія Власенка.

Як підкреслює Frankfurter Allgemeine,цього разу Берлін сформулював свою позицію так жорстко, як ніколи раніше. "Так, Україна може забути про настільки бажаний нею договір про асоціацію з Євросоюзом, якщо не вирішить питання з засудженою Тимошенко", - вважають в німецькому МЗС і Відомстві федерального канцлера Німеччини.

Втручання німецького уряду, відзначає видання, стало реакцією на спроби Верховної Ради України, контрольованої президентом країни Януковичем, позбавити парламентарія його мандата, що дозволило б розпочати проти нього кримінальну справу - колишня дружина звинувачує депутата в недотриманні фінансових зобов'язань - і санкціонувати його подальший арешт.

Федеральний уряд, підкреслює Frankfurter Allgemeine,став на захист пані Тимошенко не тому, що вона є "янголом", а тому, що даний випадок являє собою зразок свавілля української юстиції.

Переклад Інопреса