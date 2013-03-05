Тимошенко вступилася за Власенка: Він винен лише в тому, що мене захищає

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що завдяки високопрофесійній роботі команди С.Власенка Україна і демократичний світ «знають усі деталі та бачать увесь абсурд судового цькування, влаштованого проти мене. Завдяки Сергію Власенку та його команді Європейський суд з прав людини має чіткі юридичні аргументи, достатні для того, щоб Європейський суд зупинив політичні репресії, які стали маркером сучасної авторитарної України Януковича. Саме тому, що Сергій Власенко висококласно робить свою роботу, диктатор дав своїй зграї команду з ним розправитись. Як завжди, це робиться беззаконно та жорстоко».

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Ю.Тимошенко подякувала С.Власенку за ті два роки, протягом яких він самовіддано її захищає, і попросила «опозиційних політиків та лідерів демократичного світу врятувати С.Власенка і не дати диктатору здійснити наругу над його життям. Він винен лише в одному - в тому, що мене захищає».