У полтавському селі знесли голови Леніну й Крупській (фото)

Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, вчора, 24 лютого, вдень жителі села звернули увагу, що пам'ятник пошкодили вандали й звернулися до міліції.

За даними слідства, «обезголовлювання» проведено в ніч із суботи на неділю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Цей пам'ятник, висотою близько двох метрів, виготовлено із гіпсо-цементної суміші, покритої бронзовою фарбою. Він уже ставав жертвою вандалів у 2009 році, проте пізніше його реконструювали.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого свободівці на чолі з депутатом Верховної Ради від фракції "Свобода" Ігорем Мірошниченком зруйнували пам'ятник Леніну в м. Охтирка Сумської області.