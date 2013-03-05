Тюремники показали, як Тимошенко відреагувала на етапування (відео)

"У зв’язку із поширенням оточення засудженої Ю.Тимошенко неправдивих заяв, навіть після представлення ДПтС відеофакту відмови засудженої надати конкретну відповідь на запитання про свою готовність бути етапованою сьогодні на засідання Київського районного суду м. Харкова, ДПтС публікує відео останнього спілкування начальника Качанівської колонії із Тимошенко", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, у присутності захисників засудженої начальник виправної колонії Ігор Колпащіков цікавився тим, чи готова засуджена виїхати до суду. Він вкотре поінформував її про готовність і конвою, і транспорту до етапування.

"Однак, Ю.Тимошенко відмовилась і відповідати на поставлені І.Колпащиковим запитання, і бути етапованою до суду. При цьому, її захисник О. Плахотнюк в цей час взагалі встав та пішов до виходу з кімнати, де перебував біля дверей протягом всієї розмови", - зазначають у ДПтС.

"Донька-адвокат Є.Тимошенко в цей час замість того, щоб пояснити позицію своєї підзахисної матері, вигукувала репліки не по суті", - додають у відомстві.