Рибак пропонує повернути ВСУ право законодавчої ініціативи

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди 90-річчя Верховного суду України.

Зокрема, як заявив В.Рибак, прийшов час поставити питання про включення Верховного суду України до переліку суб’єктів права на законодавчу ініціативу при внесенні змін до Конституції України.

«Таке право Верховного суду існувало до 1996 року. Адже практика свідчить, що сегмент діяльності суддів у законодавстві дуже широкий, а ініціативи Верховного суду України щодо модернізації правової системи і конкретних законів як ніколи будуть корисні для єдиного законодавчого органу», - сказав спікер.

Також голова ВР наголосив на необхідності якісно нового рівня взаємодії парламенту з Верховним cудом України для послідовного втілення в життя прогресивних перетворень у ході здійснення судової реформи та запровадження загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у сфері вітчизняного правосуддя.

На думку В.Рибака, було б доцільно, зокрема, проаналізувати наслідки перетворення Академії суддів у Національну школу суддів України, а також необхідність запровадження повного циклу виявлення здатності претендентів виконувати повноваження судді. За його словами, це стосується в тому числі й суддів, які претендують на призначення Верховною Радою України на посади професійних суддів безстроково.

Критерієм кожної успішної реформи, наголосив голова ВР, завжди є її відповідність суспільним потребам. «Тому разом з Верховним судом ми повинні удосконалити кримінальне, цивільне і господарське процесуальне законодавство, враховуючи особливості професії судді. Парламенту та Верховному суду слід спільними зусиллями вдосконалити механізм кваліфікаційного відбору претендентів і призначення суддів безстроково, забезпечити юридичні гарантії об’єктивного відправлення правосуддя за участю ефективної адвокатури, створити умови впровадження для громадян закону про безоплатну правову допомогу», - заявив він.

«Ключовою залишається спільна мета - максимально наблизити судову систему до людини, верховенства її прав і свобод, забезпечити максимальну відкритість судів і доступ до справедливого правосуддя кожному громадянину», - зазначив В.Рибак.

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Керівник парламенту наголосив, що Верховний суд «має бути гарантом реалізації верховенства права у судовій системі, надійного захисту і відновлення порушених прав громадян і юридичних осіб».

Відзначаючи особливу роль ВСУ у якісних змінах української судової системи, В.Рибак наголосив на важливості модернізації його статусу. «Насамперед, це стосується розширення доступу до правосуддя, забезпечення максимальної відкритості у діяльності судів, адже від того, як країна використовує внутрішні можливості щодо реалізації конституційного права громадян на судовий захист, залежить утвердження принципу верховенства права і справедливості, становлення України як демократичної правової держави та зміцнення її міжнародних гуманітарних позицій», - сказав він.