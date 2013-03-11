Власенко не з'явився у Генпрокуратурі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури, зазначивши, що сьогодні "прийшов представник С.Власенка, йому вручили повідомлення про закриття кримінального провадження за заявою Н.Окунської про невиконання рішення суду".

У прес-службі пояснили, що С.Власенко запрошувався в Головне слідче управління Генпрокуратури на 10.00, але він не з'явився, а пізніше прийшов його представник.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня ц.р. прес-служба Генеральною прокуратори України поінформувала, що кримінальне провадження за заявою колишньої дружини С.Власенка Н.Окунської про невиконання ним рішення суду закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

21 січня С.Власенко заявив, що стосовно нього порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду в цивільному спорі. За словами С.Власенка, кримінальну справу стосовно нього було порушено нібито за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі. С.Власенко додав, що справу стосовно нього було порушено Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Згодом С.Власенко зазначив, що загалом йдеться про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

Водночас С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу й про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

Також Н.Окунська стверджувала, що С.Власенко бив її, й зверталася до правоохоронних органів із заявою про притягнення його до відповідальності.