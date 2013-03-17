Янукович висловив співчуття рідним свого померлого радника

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття рідним і близьким радника глави держави, надзвичайного і повноважного посла Андрія Фіалка у зв’язку з його смертю.

«Усім серцем поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з вами», - йдеться у співчутті В.Януковича рідним та близьким покійного, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

«Видатний український дипломат, багатогранна і обдарована людина, особистість із високими моральними якостями - Андрій Олександрович завжди був яскравим прикладом самовідданого служіння своєму народові, взірцем відповідальності і професіоналізму», - наголосив глава держави.

«Як несправедлива і безжалісна смерть, забираючи у нас найдорожче. Нехай Всемилостивий Господь прийме його в оселях праведних. Світла пам`ять про Андрія Олександровича назавжди залишиться в наших серцях», - зазначив В.Янукович у своєму співчутті.