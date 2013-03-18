Рибак: Я з рахунку збився, скільки тут уже мерів сидить в парламенті

Спікер Верховної РадиВолодимир Рибак вважає, що за блокуванням парламенту стоїть прихована боротьба між лідерами опозиційних фракцій.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Українська правда.

На репліку журналіста, що ВР блокували, щоб не дозволити Рибаку оголосити про припинення депутатських повноважень Сергія Власенка, спікер відповів: "Я не збираюся нічого оголошувати, я не знайшов на сьогоднішній день закону, що треба оголошувати щось".

"Ні, я думаю, не в цьому причина. Причина в іншому. Я секретів не відкрию. Cеред п'яти керівників фракцій, три - кандидати в президенти. Природно, сьогодні йде боротьба між трьома", - сказав він, підтвердивши, що має на увазі Олега Тягнибока, Віталія Кличка та Арсенія Яценюка.

"А потім - вибори в Києві. Тут я з рахунку збився, скільки тут уже мерів сидить в парламенті! А плюс ще там теж, крім цих трьох, ще кандидати сидять в президенти", - зазначив Рибак.

Відповідаючи на питання, чи є ця боротьба справжньою причиною блокування парламенту, він сказав: "Ви проаналізуйте, одне блокування було: хтось блокував, а хтось відпочивав. Друге блокування: хтось блокував, а хтось дивився збоку. Ось на цьому тлі йде така прихована боротьба. Можливо, для простої людини вона не завжди помітна".

Він також зазначив, що не вірить в єдність опозиції: "Ні, я ніколи не вірив і ніколи не повірю, що опозиція буде разом. Перше, що розсварить - це вибори мера в Києві".