Чорновіл: Януковича будуть знищувати свої, а не Яценюк і Кличко

Колишній соратник Віктора Януковича, народний депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл вважає, що зараз президент більше остерігається не так опозиції, як своїх зовні лояльних, але ображених на нього соратників.

«Він загнав себе в той кут, при якому йому треба тепер будь-якими способами робити так, щоб його влада була посмертною, інакше його просто знищать. Він своїм стільки вже крові випив, що його буде знищувати не Яценюк із Кличком. Повірте, наша опозиція занадто слабка, занадто контрольована і занадто маніпульована. Його будуть знищувати свої: чи це буде до відходу його від влади, чи після відходу. Він розуміє, що відійти, як Кучма, він уже не зможе», - розповів Чорновіл в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Один з німецьких політологів сказав фразу, що Янукович як для диктатора зробив дві помилки. Перша – він почав обростати нерухомістю в Україні, що, як правило, такі люди не мали б робити, тому що йому вже варіант Кучми чи Ющенка – мирного відходу без судових справ, без переслідування – йому не світить. І друге – він включив свою сім’ю в розподіл основних благ держави. Він пустив свого старшого сина до мільярдних коштів держави, допустив до митниці, до податкової, до всього… Фактично уряд сьогодні під «Сім’ю» зроблений», - каже колишній регіонал.