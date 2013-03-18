Томенко підловив Попова на «джинсі» про війну з Азаровим

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він сказав: «За останній період я як голова Комітету з питань свободи слова та інформації неодноразово привертав увагу до ситуації, коли чиновники цинічно використовують бюджетні кошти для власного піару для роз’яснення своєї активної діяльності».

М.Томенко нагадав, що, за офіційною інформацією Київської міськдержадміністрації, у 2012 році на утримання ЗМІ за статтею «Підтримка засобів масової інформації» було витрачено близько 15 млн грн. Крім того, за інформацією депутатів Київради, на більш як трьохтисячні спецвипуски газети «Вечірній Київ» було витрачено понад 30 млн грн, які взяли з пенсійної програми «Турбота».

За словами М.Томенка, ця величезна сума для бюджету Києва є мізерною порівняно з тим, скільки витрачається на так звану джинсу або «хитро приховану» рекламу «активної діяльності» нинішньої міської влади. «Причому ці рекламні матеріали, які, звісна річ, не проплачуються з бюджету, проплачуються або братнім бізнесом, що співпрацює з київською владою, або в інший незрозумілий спосіб. Як виявляється, це вже не просто матеріали про те, як багато працюють у КМДА, а матеріали про «непримиренну опозиційну політичну діяльність» Олександра Попова», - зазначив М.Томенко.

Зокрема, він зауважив, що в одній із газет розміщено матеріал під назвою «Конфликт Попова с Азаровым продолжается?». «Абсолютно очевидно, що це класична передвиборча джинса, де немає автора і розповідається, як «мужні борці команди Попова активно воюють за права киян з «ганебною і злочинною» владою Азарова»,- зазначив М.Томенко.

За його словами, складається парадоксальна ситуація, коли голова КМДА Олександр Попов на правах реклами, тобто за гроші, розміщує матеріал, як він «воює» з прем’єр-міністром Миколою Азаровим.

«Зрозуміло, що такі методи будуть використовуватися ще не один раз для того, щоб зберегтися і закріпитися при владі і в контексті майбутньої виборчої кампанії. Тут я не аналізую моральність такого підходу, коли один із керівників Партії регіонів у місті Києві нібито критикує свого загальнонаціонального лідера по Партії регіонів, чи як підлеглий Попов воює з начальником Азаровим. Цікаво інше: хто оплачує такі серйозні кошти для того, щоб на правах реклами розміщувати такі матеріали», - заявив М.Томенко.