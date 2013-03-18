Рибак запевняє, що Янукович не боїться виступити у ВР

Голова Верховної Ради Володимир Рибак переконує, що Президент Віктор Янукович не боїться виступити в парламенті зі Щорічним посланням, але не уточнює, чи глава держави це зробить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Перед цим лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк нагадав, що щорічно до 31 березня Президент України звертається до ВР із Посланням.

“Він же не боїться прийти в парламент?”, - запитав А.Яценюк, звертаючись до В.Рибака. Той у відповідь сказав: “Ні”. Водночас спікер не уточнив, чи Президент особисто виступатиме в парламенті, чи до парламенту просто буде передано у письмовій формі Щорічне послання.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня голова ВР наголосив, що найближчими днями парламент одержить Щорічне послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

«Ось буде послання. Верховна Рада найближчими днями його одержить», - зазначив спікер.

Раніше А.Яценюк заявляв, що опозиція наполягає на тому, щоб Президент виступив 19 березня із Щорічним посланням до Верхової Ради.