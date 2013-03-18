Янукович знайшов заступників міністрам МВС та Мінкультури

Про це йдеться в указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Як повідомлялося, В.Дубовик був начальником Головного управління МВС України в Донецькій області.

Водночас президент призначив Броніслава Стичинського заступником міністра культури України - керівником апарату.

Іншим своїм указом Президент звільнив з цієї посади Олександру Губіну.

Як повідомлялося, Б.Стичинський раніше обіймав посаду заступника міністра юстиції, працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (Леоніда Черновецького).

Заслужений юрист України. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, орденом Данила Галицького. У 2010 отримав Подяку Президента України Віктора Януковича.