Чорновіл думає, що опозиція «здала» Власенка, щоб домовитись з владою

Таку думку висловив народний депутат III – VI скликань Тарас Чорновіл.

«Мені здається, що пана Власенка здали і це є елементом цих домовленостей: розблокували, щоб завести нових депутатів, щоб зробити демонстрацію того, що є певні домовленості, потім трошки нагріли ситуацію. Давайте згадаємо, початок цих всіх подій, цих всіх відставок, - це позов до прокуратури, який подав депутат-свободівець. Там дуже багато прораховується елементів певних ігор», - заявив Чорновіл в ефірі «5 каналу».

«Спочатку були гучні заяви, що ми блокуємо заради Власенка, потім тихенько розблоковують і пропускають у Верховну Раду людину, про яку сам Сергій каже з великим сумнівом щодо нього, я не готовий підтвердити, але кажуть, що ця людина з команди Жванії. Далі - абсолютно маразматичне пояснення цієї ситуації з уст Турчинова, яке юридично безглузде і політично безглузде. Мені здається, можна говорити про те, що будуть певні домовленості: ви нас не рухайте, ви нам дайте якісь можливості, в народі це називається – півтаблетки «Віагри», - зазначив політик.