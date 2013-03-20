Засідання ВР почалося черговою «мовною сутичкою»

Сьогодні на засіданні ВР першою з трибуни виступила народний депутат від фракції Партії регіонів Інна Богословська. Свій виступ регіоналка показово почала українською мовою, але потім перейшла на російську.

"Коли мене змушують робити що-небудь, коли українців змушують робити що-небудь, коли мені забороняють говорити рідною мовою, я вам скажу: з цього моменту з цієї трибуни я буду говорити тільки російською мовою", - заявила Богословська, слова якої наводить Сегодня.

Такий виступ абсолютно прогнозовано заглушили опозиційні нардепи, які почали скандувати: «Українська!»

У своєму Facebook депутат від Батьківщини Олександр Бригинець написав, що таким чином влада намагається затягнути ухвалення незручних для неї питань, як то призначення дати виборів мера Києва.

"Здається, ПР вирішила далі влаштовувати конфлікти, відтягуючи прийняття необхідних рішень, на зразок призначення виборів у Києві. Влада вирішила перевести конфлікт в мовне питання, з якого почала Богословська", - припустив Бригинець.