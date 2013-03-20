На українсько-угорському кордоні на три місяці обмежили пропуск

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Дане обмеження пов’язане з тим, що угорською стороною розпочата модернізація пункту пропуску для автомобільного сполучення «Захонь», яка триватиме попередньо до 12 червня 2013 року.

У зв’язку з цим на даному напрямку буде обмежений рух транспорту та здійснено переорієнтування пасажиро-транспортного потоку в інші пункти пропуску, йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України просить громадян, які перетинатимуть державний кордон, врахувати дану інформацію.