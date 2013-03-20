На українсько-угорському кордоні на три місяці обмежили пропуск
17:01, 20 березня 2013Політика
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Рух через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Чоп» (Україна) - «Захонь» (Угорщина) з 19 березня частково обмежений.
У пункті «Чоп-Захонь» обмежено пропуск / Фото з сайту vsekommentarii.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Дане обмеження пов’язане з тим, що угорською стороною розпочата модернізація пункту пропуску для автомобільного сполучення «Захонь», яка триватиме попередньо до 12 червня 2013 року.
У зв’язку з цим на даному напрямку буде обмежений рух транспорту та здійснено переорієнтування пасажиро-транспортного потоку в інші пункти пропуску, йдеться в повідомленні.
Державна прикордонна служба України просить громадян, які перетинатимуть державний кордон, врахувати дану інформацію.
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