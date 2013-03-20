Геращенко: Регіонали саботують роботу комітету з євроінтеграції
Сьогодні на засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, під час якого мали розглядатися євроінтеграційні законопроекти, не прийшов жоден представник фракції Партії регіонів.
Про це заявила народний депутат від «УДАРу», перший заступник голови комітету Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».Вона зауважила, що комітет мав розглянути питання, які є обов'язковими для виконання Україною умов для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
«Зокрема, мали підтримати ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про спрощене оформлення віз - те, що найбільше турбує звичайних українців і що має бути об'єднуючою темою для представників різних політичних сил», - сказала І.Геращенко.
За її словами, також комітет планував розглянути весь пакет документів від уряду і Президента, що є передумовою для підписання угоди.
«На комітет прийшли експерти, перший заступник міністра закордонних справ, депутати від опозиційних фракцій і жодного представника Партії регіонів», - наголосила депутат, нагадавши, що «регіонали» постійно запевняють, що вони є прихильниками євроінтеграції. «Це свідомий саботаж, спрямований на зрив євроінтеграції. Це не перший випадок, коли представники Партії регіонів у повному складі саботують роботу комітету», - зауважила І.Геращенко.
Вона додала, що на засіданні комітету не було кворуму, тому воно не відбулося.
«Роботу комітету заблоковано, а законопроекти, які ми мали розглядати, уже завтра повинні б стояти в порядку денному пленарного засідання. Це політична гра і свідомий саботаж», - підкреслила І.Геращенко.