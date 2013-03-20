Геращенко: Регіонали саботують роботу комітету з євроінтеграції

Про це заявила народний депутат від «УДАРу», перший заступник голови комітету Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

Вона зауважила, що комітет мав розглянути питання, які є обов'язковими для виконання Україною умов для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Зокрема, мали підтримати ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про спрощене оформлення віз - те, що найбільше турбує звичайних українців і що має бути об'єднуючою темою для представників різних політичних сил», - сказала І.Геращенко.

За її словами, також комітет планував розглянути весь пакет документів від уряду і Президента, що є передумовою для підписання угоди.

«На комітет прийшли експерти, перший заступник міністра закордонних справ, депутати від опозиційних фракцій і жодного представника Партії регіонів», - наголосила депутат, нагадавши, що «регіонали» постійно запевняють, що вони є прихильниками євроінтеграції. «Це свідомий саботаж, спрямований на зрив євроінтеграції. Це не перший випадок, коли представники Партії регіонів у повному складі саботують роботу комітету», - зауважила І.Геращенко.

Вона додала, що на засіданні комітету не було кворуму, тому воно не відбулося.

«Роботу комітету заблоковано, а законопроекти, які ми мали розглядати, уже завтра повинні б стояти в порядку денному пленарного засідання. Це політична гра і свідомий саботаж», - підкреслила І.Геращенко.