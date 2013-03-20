В «Укрзалізниці» роз'яснили, коли введуть іменні квитки на потяги

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), коментуючи інформацію ряду ЗМІ про дату набуття чинності постанови Кабміну від 6 березня 2013 р. № 160 «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом».

Про дату публікації й, відповідно, початок продажу квитків із вказівкою прізвища та імені пасажира «Укрзалізниця» повідомить додатково.

Як повідомляв УНІАН, постанову №160 від 6 березня 2013 «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» опубліковано на сайті Кабінету міністрів України.

Вона, зокрема, передбачає впровадження іменних проїзних залізничних квитків на поїздах дальнього проходження, при цьому документ, що засвідчує особу, необхідно пред'являти лише при посадці в поїзд, а не при придбанні квитка.