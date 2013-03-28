Експерт думає, що Путін вирішив перевірити бойову готовність армії РФ

Російська Федерація проводить у Чорному морі не «широкомасштабні навчання», а комплексні заходи щодо раптової перевірки бойової готовності і боєздатності військ.

Про це кореспондентові УНІАН заявив військовий експерт у Севастополі, який побажав залишитися не названим.

За словами експерта, ці комплексні заходи, безумовно, проводяться на певному оперативно-тактичному фоні, але це все ж таки не класичні навчання, де є «сині» і «червоні», «легенда» або сценарій і тому подібне.

Іншими словами, як зазначив військово-морський офіцер, російська сторона проводить заходи бойової підготовки, з тією лише відмінністю, що сигнал «тривога» надійшов від самого верховного головнокомандувача, рано вранці, з літака, і були підняті значні сили і війська.

«За великим рахунком, якоїсь сенсації в цьому немає, як і виклику там, «брязкання зброєю» і тому подібне теж немає, так що політикам не варто звертати на це такої серйозної уваги», - сказав експерт.

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Він додав, що Міноборони Росії у своєму офіційному повідомленні також указує на те, що «широкомасштабна перевірка проводиться з метою оцінки готовності військ (сил) виконувати завдання за призначенням, а також виявлення проблемних питань військового будівництва».

Експерт додав, що в Чорному морі, в зоні відповідальності України, ці заходи проводяться відповідно до підписаної 16 березня 2000 року Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації «Про порядок використання полігонів бойової підготовки Військово-морських сил України військовими формуваннями Чорноморського флоту Росії», всі необхідні заявки на використання українських полігонів бойової підготовки російським ЧФ були своєчасно подані в штаб українських ВМС.

«Що ж до переміщення кораблів ЧФ РФ, то й тут порушень немає, оскільки в морі з Севастополя вийшли ті російські кораблі, які «прописані» в Україні, а ті, що базуються в Новоросійську, – працюють в іншій зоні Чорного моря», - зазначив офіцер.

Як повідомляв УНІАН, Росія за наказом Президента РФ Володимира Путіна сьогодні рано вранці почала великомасштабні навчання в районі Чорного моря за участю кораблів, які базуються на території України.

За повідомленням прес-служби Міноборони Росії, в рамках перевірки були раптово підняті по тривозі з'єднання і військові частини Південного військового округу, Чорноморського флоту, Повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації Військово-повітряних сил Росії.

У практичних діях беруть участь близько 7 тис. військовослужбовців, до 250 броньованих машин, більш як 50 артилерійських знарядь різного призначення, більш як 20 бойових літаків і вертольотів, близько 30 кораблів різного призначення.

Ця великомасштабна перевірка в Збройних силах РФ – вже друга нинішнього року.