Політологи: нинішня опозиція не здатна на революцію

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав голова ВМГО "Спілка молодих політологів України", автор проекту "10 успішних історій протестів в Україні" Андрій Єременко, оцінюючи на прохання журналістів проведення цієї акції та даючи прогноз її успішності.

«З точки зору реклами опозиції ця акція буде, безумовно, успішна. З точки зору реального підняття людей на реальні якісь революції – малоймовірно», - сказав він.

За словами А.Єременка, учасники Помаранчевої революції мали «справжню віру, яка формувалася не один день, і не акціями». «Зараз немає такої сили, такого центру, таких ідей, які б зробили в себе цю віру», - сказав він.

Як зауважив А.Єременко, між негативними настроями громадян і готовністю реально вийти із протестом, - «прірва». «Я не думаю, що акціями «Вставай, Україно!» нинішня опозиція зможе це перебороти. Цю штуку може перебороти наша влада. Якщо вона продовжить робити у тому ж стилі, вона цю прірву, може, й перейде. Але це не буде заслуга опозиції, це буде заслуга влади, що вони так проти себе дуже ефективно працюють», - пояснив він.

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За словами правозахисника, голови ВГО "Інститут Республіка", експерта всеукраїнської ініціативи "За мирний протест!" Володимира Чемериса, нинішня опозиція не може запропонувати громадянам якихось соціальних програм чи проектів. «Очевидно, що нічого, окрім того, що «давайте поміняємо одного президента на іншого», опозиція не пропонує», - вважає він.

Як сказав В.Чемерис, Україна «вагітна революцією», і «потоки соціального протесту» рано чи пізно виллються у «великий потік соціальної революції». «Це відбудеться рано чи пізно, тому що для цього є соціальні причини», - зазначив експерт.

Водночас, на його думку, політична опозиція не зможе очолити цей процес. «Все те, що відбувається зараз у Вінниці, Львові, Ужгороді, - воно нагадує просто передвиборчі піар-акції, партійно-політичну роботу, як це називалося у Радянському Союзі. Все це будуть одноразові акції, які не призведуть ні до повстання, ні до революції, ні до якихось суттєвих змін в Україні», - впевнений В.Чемерис.