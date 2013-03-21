Експерти: опозиція пропонує змінити президента, але цього замало

Про це на прес-конференції в УНІАН сказали керівник відділу вивчення соціальних протестів Центру дослідження суспільства Влодимир Іщенко та голова ВГО «Інститут Республіка» Володимир Чемерис.

В.Іщенко, презентуючи результати моніторингу протестної та репресивної активності в Україні за 2012-й та початок 2013 року, зауважив, що це дослідження дає змогу спрогнозувати, що акція не стане справжнім народним повстанням.

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«Насамперед через те, що опозиційні партії, як і всі інші політичні партії в Україні, фактично не є представниками найнасущніших соціально-економічних інтересів більшості населення України», - пояснив він.

В.Іщенко звернув увагу, що частка участі партій у соціальних протестах є дуже низькою, у 2012 році така участь становила 19%, і на початку поточного ситуація не змінилась. «Без зв’язки між низовими соціальними протестними ініціативами та опозиційними політичними партіями вони не можуть розраховувати на справжню довготривалу народну підтримку», - вважає експерт.

Водночас він не виключив, що в Україні може статися соціальний вибух і без опозиції.

«Якщо і станеться соціальний вибух в Україні, як, скажімо, відбулося в наших сусідів – Румунії, Болгарії – через соціально-економічні проблеми, що призводило до відставки чинних урядів у цих країнах, то дуже навряд чи цей вибух буде очолений опозицією», - зауважив він.

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На думку В.Чемериса, народ не піде за опозицією, оскільки, крім гасла замінити одного Президента на іншого, вона не пропонує суспільству ніяких ідей.

Він вважає, що нині існують причини для соціального вибуху в Україні. «Однак можна однозначно стверджувати, що весна пройде не під гаслами оголошеного лідерами політичної опозиції повстання, а під гаслами соціальних протестів з вимогою не просто змінити Президента, а змінити соціально-економічну і політичну системи в Україні», - сказав В.Чемерис.