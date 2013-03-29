Влада пропонує Яценюку, Кличку і Тягнибоку поступитися «маловідомим організаціям»

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації партії ВО "Батьківщина", акцію за участю лідерів опозиції голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока, голови парламентської фракції ВО «Батьківщина» Арсенія Яценюка та лідера «УДАРу» Віталія Кличка, планується провести на Соборній і Центральній площах Чернівців. Влада рекомендує опозиції змінити місце проведення акції, оскільки у цей день з 10 ранку до 20 вечора «усі центральні майданчики міста будуть зайняті вітальними мітингами маловідомих організацій до Дня визволення Чернівців від фашистських загарбників".

Водночас, як зазначають в облорганізації «Батьківщини», акція опозиції у Чернівцях відбудеться 30 березня там, де і планувалася.

У прес-службі заявляють "Батьківщини", що таку тактику влада уже застосовувала під час місцевих виборів, коли міськрада відмовила опозиції у проведенні вуличного телемосту через начебто мітинги на всіх площах міста за участю молодіжної організації Партії регіонів.

"Представники влади знову йдуть проти громади, проти десятків тисяч буковинців, які мають намір прийти в суботу в центр Чернівців, аби виступити разом проти антинародної політики президента і Партії регіонів. Оскільки повідомлення міської ради має рекомендаційний характер, а стаття 39 Конституції України, яку міськрада, вочевидь, уважно читала, оскільки неодноразово на неї посилається, гарантує нам право мирних мітингів, походів і демонстрації, то вважаємо наше завчасне повідомлення про намір провести мирну акцію достатнім для її проведення. Жоден закон не забороняє і жодна провокація не перешкодить депутатам різних рівнів провести в такому форматі зустріч зі своїми виборцями" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція цього тижня проводить акції “Вставай, Україно!” в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу.

В Івано-Франківську, за даними міліції, на акцію зібралося трьох тисяч людей. За даними учасників акції, в мітингу взяло участь близько 10 тисяч осіб.

У Чернівцях два роки поспіль немає міського голови. 30 березня 2011 року Чернівецька міська рада висловила недовіру тодішньому мерові міста Миколі Федоруку. Обов’язки міського голови виконує секретар Чернівецької міської ради, обранець від Партії регіонів Віталій Михайлішин.