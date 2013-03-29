1-4 квітня на території стадіону «Олімпійський» пройде «Весняний ярмарок»

На території стадіону «Олімпійський» з 1 по 4 квітня відвідувачів виставки «Весняний ярмарок» чекає безліч пропозицій: широкий асортимент дитячого, жіночого і чоловічого одягу, взуття, трикотаж, білизна, вироби із шкіри та хутра, косметика, парфумерія, біжутерія, шкіргалантерея, головні убори, парасольки, сувеніри, дитячі грушки - всього не перелічити. «Весняний ярмарок» - можливість придбати обнови до весняного сезону на будь-який смак!

Якщо Вас цікавлять вироби з хутра та шкіри - саме час відвідати цю виставку-ярмарок. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальто, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів - для тих, хто любить купувати зі знижками і про запас.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості та ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставці і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

На виставці - великий вибір сезонного взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - в асортименті літнє взуття, а також розпродаж взуття із зимових колекцій.

Виставки-ярмарки на стадіоні «Олімпійський» все більше стають популярними у киян і гостей міста завдяки широкому асортименту представлених товарів та зручному місцю розташування павільйону, в якому вони проходять. Центр міста - це зручно для всіх. Біля стадіону «Олімпійський» - просторі паркування; поряд дві станції метро - «Палац Спорту» та «Олімпійська» та від обох станцій легко потрапити на територію стадіону.

Відвідайте «Весняну ярмарок» в павільйоні на території стадіону «Олімпійський»!

Ярмарок працює 1-4 квітня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/770