Тягнибок каже, що на Кошулинському ПР мститься за Рибака

Голова Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Олег Тягнибок називає збір підписів за відставку Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») з посади заступника голови Верховної Ради помстою провладних сил за намагання опозиції звільнити голову ВР Володимира Рибака.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок заявив сьогодні під час брифінгу в Тернополі.

«Кошулинський справляється зі своїми обов’язками. І він не є просто представником ВО «Свобода», він є заступником голови Верховної Ради як представник від трьох опозиційних сил. Влада, тобто Партія регіонів і комуністи, почали робити цей крок як помста за те, що ми зібрали підписи на відставку голови Верховної Ради Рибака. Вони для себе обрали тактику «око за око, зуб за зуб». Куди ця тактика приведе ми собі можемо тільки уявити», – сказав О.Тягнибок.

Він додав, що для опозиції не є надто принциповою посада віце-спікера.

«Якщо вони думають, що ми тримаємось за посади, то глибоко помиляються. Ми використовуємо посади лише як інструмент боротьби з цим режимом. Буде в парламентської опозиції посада заступника голови Верховної Ради – ну і добре, будемо використовувати цю посаду, не буде – будемо іншими методами боротися. Хоча якби у нас була демократична держава і цивілізована влада, то опозиція мала б мати посаду першого заступника голови парламенту, голови Бюджетного комітету, Регламентного комітету й інших контролюючих комітетів. Але у нас все перевернуто з ніг на голову», – сказав О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів розпочала збір підписів за відставку Р.Кошулинського з посади заступника голови Верховної Ради України.