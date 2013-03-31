Янукович привітав католиків із Великоднем
11:53, 31 березня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав християн західного обряду з Великоднем.
Католики усього світу сьогодні святкують Великдень / фото ostarbeiter.vn.ua
Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «у цей день, коли серця віруючих переживають радість Воскресіння Сина Божого, сповнюючись світлом євангельських істин і духом добра та милосердя, бажаю вам та вашим близьким здоров`я, щастя та благополуччя».
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