Янукович привітав католиків із Великоднем

11:53, 31 березня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав християн західного обряду з Великоднем.

Католики усього світу сьогодні святкують Великдень / фото ostarbeiter.vn.ua

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «у цей день, коли серця віруючих переживають радість Воскресіння Сина Божого, сповнюючись світлом євангельських істин і духом добра та милосердя, бажаю вам та вашим близьким здоров`я, щастя та благополуччя».

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