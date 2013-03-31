Янукович привітав католиків із Великоднем

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «у цей день, коли серця віруючих переживають радість Воскресіння Сина Божого, сповнюючись світлом євангельських істин і духом добра та милосердя, бажаю вам та вашим близьким здоров`я, щастя та благополуччя».