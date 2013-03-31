Томенко називає цинізмом і зневагою до черкащан 10-мільйонну субвенцію для області

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив журналістам, перебуваючи у Черкасах.

На запитання, чим можна пояснити те, що Черкащина в результаті перерозподілу Бюджетним комітетом 1 млрд 700 млн грн на регіони отримала лише 10 млн грн – фактично, найменше з усіх областей, М.Томенко зауважив, що «з одного боку, це пояснюється зневагою або навіть ненавистю нинішньої влади до Черкащини, яка не підтримує Партію регіонів». Він нагадав, що за партійними списками опозиційні сили в області набрали більше 70% голосів на парламентських виборах торік.

«З іншого боку, це свідчить про відсутність поваги уряду і центральної влади до голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба і його донецької команди, яка не здатна сьогодні захистити елементарні інтереси Черкащини. Ця команда навчилася захищати лише свої інтереси, адже в Черкаській області на керівних посадах працюють більше 150 осіб, які приїхали з інших областей. Водночас вона не може захистити інтереси черкащан, щоб дістати гроші для будівництва доріг, ремонтів шкіл, закладів охорони здоров’я», – зазначив М.Томенко.

«Я не пам’ятаю року, щоб такі мізерні суми виділялись на Черкащину, а тим більше – в рік підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Це дійсно цинізм і повна зневага до Черкащини, яку сьогодні демонструє влада Януковича-Азарова-Тулуба по відношенню до черкащан», – вважає народний депутат.

М.Томенко пообіцяв зробити все, «щоб у 2013 році Черкащина мала належну фінансову підтримку бюджету, але не на забаганки влади, а на реальні потреби жителів області».