ОПОРА: Партія регіонів є найбагатшою партією у ВР, Свобода – найбіднішою

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

«Чотири із п’яти парламентських партій оприлюднили фінансові звіти за 2012 рік. Зміст та деталізація інформації залишає бажати кращого, хоча чинне законодавство досить ліберально визначає порядок та строки оприлюднення таких даних. Крім того, 3 з 4 партій опублікували матеріали в припартійних ЗМІ, а не загальнонаціональних популярних медіа. Таким чином, значна частина громадян позбавлена можливості отримати доступ до звітів у зручний спосіб», - зазначається в повідомленні.

Як відзначають в ОПОРІ, посилаючись на фінансові звіти про доходи, видатки, майно партій, найбільш фінансово спроможною серед парламентських партій в Україні є Партія регіонів, а найменш – ВО «Свобода».

Політична сила «УДАР» наразі не опублікувала фінансовий звіт, а у телефонній розмові керівник апарату повідомив ОПОРІ, що його оприлюднять в середині квітня, додали в Громадянській мережі.

Загальна сума доходу Партії регіонів, за даними звіту, - більше 325 млн грн. З них добровільні пожертви та членські внески – 324 млн 933 тис. грн, пасивний дохід – 345 тис. грн. У звіті про майно Партії регіонів значиться: «Залишкова вартість основних засобів, малоцінних матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року складає 1 938, 9 млн грн».

На другому місці - ВО «Батьківщина». Доходи цієї партії за 2012 рік становлять 114 млн 494 тис. грн. У тому числі: надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги – 114 млн 430 тис. грн; пасивні доходи – 39 тис. грн; інші доходи – 25 тис. грн. Крім цього, в «Батьківщині» зазначають початкову вартість основних засобів – близько 5 млн. грн.

Надходження до бюджету Комуністичної партії України склали 112 млн грн. З них левова частка припадає на добровільні пожертви – 111 млн. грн. Члени партії сплатили внесків на суму 831 тис. грн. Пасивний дохід – 33 тис. грн. КПУ не інформує про власний майновий стан.

Найменший дохід за минулий рік був у ВО «Свобода» - 27 млн 348 тис. грн. Доброчинні внески на розвиток партії склали 26 млн 906 тис. грн. Надходження за продаж та передплату газети ВО «Свобода» - 471 тис. грн. Звіт про майно «Свобода» не надала.

В ОПОРІ наголосили, що серед політичних сил, які оприлюднили фінансовий звіт, лише «Свобода» деталізувала партійні витрати. Так, у 2012 «Свободі» довелося витратити 25 млн 240 тис. грн. Із них, зокрема, на рекламно-інформаційні послуги – 590 974, 88 грн; друк газети – 448 143, 23 грн; грошова застава кандидатів у народні депутати – 304 152, 00 грн; внесення коштів до виборчого фонду ВО «Свобода» - 23 200 000, 00 грн.

У свою чергу сума видатків КПУ в 2012 році складає майже 111 млн грн. Дві третини цих грошей, а саме 77 795 365 грн, пішли на передвиборчу кампанію. Майже у 33 млн грн. обійшлося річне утримання апарату партії.

Видатки ВО «Батьківщина» за минулий рік становлять 112 млн 337 тис. грн. Утримання обійшлося у 5 млн 640 тис. грн, витрати на статутні завдання партії - 106 млн 697 тис. грн.

Найбільше у 2012 році витратила Партія регіонів - 315 млн 387 тис. грн. На виконання статутних завдань - 307 млн 440 тис., у тому числі на формування виборчого фонду - 218 млн грн. Утримання апарату обійшлося майже у 8 млн грн.

За інформацією ОПОРИ, звіт КПУ був опублікований у березневому номері газети «Комуніст» (більш ніж 100-тисячне видання), ВО «Свобода» - у газеті «Свобода», ВО «Батьківщина» - у газеті «Вечірні вісті». Партія регіонів надрукувала звіт в газеті центральних органів влади «Урядовий кур’єр» у рубриці «Реклама. Оголошення».