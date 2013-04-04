Більшість на своєму засіданні повернула уряду антикорупційний закон

Більшість Верховної Ради України ухвалила рішення повернути у профільний комітет на доопрацювання спільно з урядом для підготовки до повторного першого читання проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції» (№2033).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 народних депутатів, які присутні на засіданні ВР, що проходить у приміщенні парламентських комітетів на вулиці Банковій.

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Крім того, пропонувалося зняти з розгляду та повернути на доопрацювання у відповідні комітети проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації (№1103) та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб (№2032). Депутати підтримали ці пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Кабінет міністрів схвалив проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Законопроект розробляло Міністерство юстиції на виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.