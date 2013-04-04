Більшість ВР ухвалила закон про зміни до бюджету-2013

Більшість Верховної Ради ухвалила закон про внесення змін до додатка № 3 Закону "Про державний бюджет України на 2013" щодо функціонування Міністерства доходів і зборів і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 народних депутата, присутніх на засіданні ВР, що проходить у будівлі комітетів парламенту на вулиці Банковій.

За словами голови ВР Володимира Рибака, при прийнятті закону було взято до уваги пропозиції профільного комітету.

Як ідеться у висновку Комітету ВР з питань бюджету, законопроект було підготовлено у зв’язку із підписанням указу Президента від 24 грудня 2012 року № 726/2012 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, яким, зокрема, було передбачено утворити Міністерство доходів і зборів (реорганізувавши Державну митну службу і Державну податкову службу), а також Державну службу з надзвичайних ситуацій (реорганізувавши МНС і Державну інспекцію техногенної безпеки).

Ухваленим законом пропонується перерозподіл бюджетних призначень для забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на новоутворені центральні органи виконавчої влади, у межах загального обсягу видатків, передбачених у державному бюджеті на 2013 рік для органів виконавчої влади, що реорганізуються.