Більшість закрила своє засідання - завтра збираються в сесійну залу

Сьогоднішнє засідання парламентської більшості, яке проходило у будівлі комітетів Верховної Ради на вулиці Банковій, завершилося.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак оголосив, що депутати розглянули всі питання порядку денного. Завтрашнє ранкове засідання парламенту, за словами В.Рибка, розпочнеться о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter