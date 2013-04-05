Політолог: ніякого парламентського шляху в цій країні не буде

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві, коментуючи події у парламенті, він сказав, що план влади полягає у повній дискредитації Верховної Ради.

На думку С.Тарана, це необхідно, щоб у серпні було легше провести референдум про створення двопалатного парламенту на мажоритарній основі, що знищить партійну систему в Україні.

«Влада в такий спосіб сподівається контролювати мажоритарників – через канчук і пряник, через правоохоронні органи..», - сказав він.

С.Таран назвав ілюзією те, що Президент планує шляхом втілення такого сценарію контролювати парламент.

«Залишається багато питань: які будуть повноваження у верхньої палати, які будуть повноваження депутатів тощо», - зауважив він.

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На думку політолога, опозиція повинна протиставити цьому сценарію тотальну мобілізацію, вона має йти до людей, на вулицю. «Дуже важливо, щоб опозиція зрозуміла, що ніякого парламентського шляху зміни влади в цій країні не буде», - сказав С.Таран.

Він наголосив, що опозиція уже зараз має представити програму «Україна після Януковича», і дуже важливо, щоб під цією програмою підписалися не лише лідери трьох опозиційних парламентських сил, а й представники громадянського суспільства.