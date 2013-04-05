Політолог: Януковичу вже не потрібна Партія регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на прес-конференції у Києві, коментуючи сьогоднішні події у парламенті.

Він вважає, що нинішня парламентська криза може завершитись радикальною зміною всього «партійно-політичного ландшафту». В.Карасьов не виключив, що сьогодні події розвиваються за «російсько-білоруським сценарієм».

За словами політолога, необхідно розуміти, що в результаті не буде ані «УДАРу», ані «Свободи», ані «Батьківщини», і навіть Партії регіонів у нинішніх конфігураціях.

«Не потрібна Віктору Януковичу Партія регіонів, він створить якийсь патріотичний фронт…», - сказав В.Карасьов, додавши, що саме в такий спосіб російський Президент Володимир Путін намагається дистанціюватися від провладної партії.

«Ми переживаємо етап розпаду або деградації не просто нинішньої Верховної Ради, а всього олігархічного парламентаризму, який в Україні існував 20 років», - вважає політолог.

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За його словами, на відміну від опозиції, влада має план подальшого розвитку подій.

«Влада, розуміючи що пацієнт скоріше мертвий, ніж живий, – Верховна Рада, - але не бажаючи підписувати сьогодні свідоцтво про його смерть, бо це означатиме перевибори… Влада перевела цього пацієнта, який перебуває в стані клінічної смерті, в реанімаційну палату», - сказав В.Карасьов.

Він вважає, що Конституційний Суд може ухвалити будь-яке рішення щодо законності роботи провладної парламентської більшості поза межами сесійної зали ВР.

«Цього пацієнта підключили до штучної вентиляції легенів, зробили медикаментозну кому цьому парламенту, тобто продовжили його існування в стані фізичної смерті, щоб в серпні чи на початку вересня цього року провести референдум, на тлі такого напівмертвого парламенту, внести зміни до виборчого законодавства, створити іншу модель парламенту, - двопалатну. Підписати свідоцтво про смерть цієї Верховної Ради і призначити нові вибори, й провести їх в інтересах влади», - переконаний В.Карасьов.

При цьому він упевнений, що опозиція не має плану з протидії такому сценарію.

«Немає плану «Б», - зауважив експерт.

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На його переконання, спроби вивести людей на вулиці результатів не дадуть, і це засвідчили нещодавні акції протесту опозиції.

В.Карасьов вважає, що влада дала опозиції можливість провести такі акції, щоб подивитись, що з цього вийде, й опозиція провалила цей тест.

«Тому вулиця не допоможе, це буде лише підсилювати крах опозиції, їх спіймають на противоході, на пастках, на сніжках…», - зауважив він.

У зв’язку з цим політолог вважає, що опозиційні партії мають визнати свою поразку і шукати вихід із ситуації в стінах парламенту.

«Треба шукати розумних людей в самій партії влади, оскільки там теж дехто розуміє, до чого все іде - що це йде до абсолютно особисто керованого парламенту однією людиною в Україні, і що в Партії регіонів є багато течій, які не хочуть, щоб така конкурентна модель, навіть в такому обмеженому вигляді завершилась, й Україна перейшла до сімейно-білоруської моделі представницького органу… Ви щось чули про білоруський парламент?», - зауважив політолог.