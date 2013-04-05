Політтехнолог: Влада не має намірів розпускати парламент

Партія регіонів не має на меті розпустити нині діючий парламент, про це свідчить переманювання тушок. А події пов’язані з виїзним засіданням Верховної Ради, можливим проведенням Референдуму зі змін до Конституції. Про це в ефірі телемарафону на «5 каналі» заявив політтехнолог, директор компанії «Berta Communications» Тарас Березовець.

«Сьогоднішня акція на вулиці Банковій викликана іншою подією, про яку поки що говорять кулуарно, а саме – можливе проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції. Скажіть мені – хто буде переманювати тушок, який сенс, якщо парламент збираються розпускати? Відповідь чітка – ніхто не збирається розпускати цей парламент, тому що сьогодні з’явилися нові перебіжчики. Більше того, організація цих подій на Банковій може розглядатися через призму того, що таки чином люди дають зрозуміти,у тому числі главі держави, що парламент дієздатний. Він працює і жодна конституційна реформа не потрібна», – заявив Березовець.