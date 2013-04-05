Опозиція вимагає переголосувати рішення «виїзного засідання», ПР - проти

Про це заявив сьогодні голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

А.Яценюк підкреслив, що вимоги опозиції залишаються незмінними: призначення виборів мера Києва та Київради, скасування пенсійної реформи та відставка Кабінету міністрів.

Проте, за його словами, опозиція висунула ще одну вимогу «після вчорашнього неконституційного путчу, який влаштували в підворітні вулиці Банкової»: «Всі рішення, які голосувались вчора «в буфеті», повинні бути проголосовані в парламентській залі, тому що складно мати 234 голоси, як вони там показували, при наявних 182 депутатах, яких ми порахували по відеофіксації».

«Фарс треба припиняти», - додав А.Яценюк.

Натомість у ПР заявляють, що ухвалені 4 квітня на засіданні парламтенської більшості, яке проходило у комітетах Верховної Ради на Банковій, закони переголосовуватися не будуть.

Про це на брифінгу заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Якщо мені хтось назве хоча б один аргумент законний, чому ми маємо це робити, ми на це підемо”, - сказав він і додав, що таких законних аргументів немає і бути не може.

О.Єфремов наголосив, що більшість діяла відповідно до закону, тому жодних переголосувань не буде.

Крім того, за його словами, під час вчорашньої роботи над законопроектами “не було антуражу, який створюється у залі, коли дурницями займаються окремі люди, а не законотворчою діяльністю”.