Ківалов запевняє, що засідання більшості на Банковій було легітимним

Нардеп також зазначив, конституцією місце проведення засідань Верховної Ради не визначено. Крім того, він заявив, що саме засідання більшості було проведено в «одному з будинків Верховної Ради України».

«У нас, у Верховної Ради, є будівлі і на Садовій, і на Шовковичній, і на Банковій, і на інших вулицях. Всього більше 40 будівель в різних районах Києва. Але це все - Верховна Рада. Тому всі повинні розуміти, що засідання парламенту 4 квітня 2013 відбулося в будівлі Верховної Ради України», - повідомив Ківалов.

«Стосовно Регламенту хочу зазначити, що цей закон передбачає порядок роботи парламенту. Регламент регулює деталі. Саме в Регламенті міститься можливість того, що за рішенням Верховної Ради України, прийнятим простою більшістю голосів, засідання можуть проводитися за іншою адресою. Що і було зроблено», - зазначив нардеп.

Він також додав, що «це було рішення депутатського корпусу, який проголосував «за» проведення засідання в іншому залі, а не Голови Верховної Ради, як деякі помилково стверджували».

Він також прокоментував заяви, що опозиція може звернутися до суду.

«Напевно підуть. На те він і суд, щоб бути арбітром, якщо є якась суперечка, якісь різняться думки. Зауважу, що є знакове визначення Конституційного Суду (від 27 червня 2000 року), яким встановлено головне: ухвалені Верховною Радою акти можуть визнаватися неконституційними через порушення процедури тільки в тому випадку, якщо порушені процедури їх розгляду, ухвалення і / або набрання чинності передбачені безпосередньо Конституцією. У разі засідання від 4 квітня депутатами Основний закон порушений не був», - заявив Ківалов.

«Тут, як бачите, опозиція намагається зіграти на місце проведення засідання. А, я повторюю, Конституцією не врегульовано точне місце проведення засідань Верховної Ради», - додав він.