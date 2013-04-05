Міністр уряду Тимошенко просить Януковича про помилування

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.

«Вельмишановний пане Президенте! Звертаюся до Вас із проханням про помилування, оскільки Апеляційний суд міста Києва, змінивши вирок суду першої інстанції, встановив для мене іспитовий строк два роки, залишивши без зміни додаткове позбавлення мене права займати певні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки.

Позитивне вирішення цього питання уможливить відновлення повноти моїх громадянських прав, сприятиме більш активній діяльності в науковій, суспільно-громадській сферах на благо України, а також реабілітації мого здоров’я», - йдеться у заяві Г.Філіпчука.

5 квітня 2012 року Г.Філіпчук був засуджений Солом’янським районним судом Києва до 3 років позбавлення волі у справі про перевищення влади і службових повноважень. Цим же вироком суду його було позбавлено права займати посади в органах державної влади, пов'язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками строком на 3 роки, а також позбавлено 1 рангу державного службовця. Суд також постановив стягнути з Г.Філіпчука на користь держави 1 млн 433 тис 477,6 гривень заподіяних збитків.

Засуджений збитки державі відшкодував.

21 червня 2012 року Апеляційний суд Києва замінив призначене Г.Філіпчуку Солом’янським районним судом Києва покарання на 2 роки позбавлення волі умовно.