Адвокат: Луценко зможе наполягати на повній реабілітації після рішення ЄСПЛ

Про це УНІАН повідомила представник інтересів Ю.Луценка в ЄСПЛ Валентина Теліченко.

«Луценко не визнав свою провину і не звертався з проханням про помилування, у зв'язку з цим немає сумнівів, що він наполягатиме на повній реабілітації», - зазначила адвокат.

«На жаль, навряд чи українська феміда зможе добровільно переглянути винесені раніше вироки Луценку, тому звернення в ЄСПЛ є необхідністю. А після встановлення ЄСПЛ порушень у «справі Луценка», зокрема, порушення права на справедливий суд, перегляд вироків в Україні буде незворотнім», - вважає представник інтересів екс-міністра в Євросуді.

В.Теліченко висловила переконання в тому, що рано чи пізно український суд встановить неспроможність звинувачень, за якими Ю.Луценко провів за гратами понад 2 роки.

Адвокат підкреслила, що Ю.Луценко має право звернутися до Верховного суду України з проханням переглянути винесені відносно нього судові ухвали після встановлення Європейським судом порушення права на справедливий суд.

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Як повідомляв УНІАН, після оголошення рішення Вищого спецсуду, що залишив в силі вирок, за яким Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за скоєння посадових злочинів, адвокат екс-міністра Ігор Фомін заявив, що у захисту з'явилася можливість звернутися в ЄСПЛ, оскільки в Україні це судові інстанції вже пройдені.

Раніше ЄСПЛ виніс ухвалу за першою скаргою Ю.Луценка і встановив порушення прав екс-глави МВС при затриманні і арешті.