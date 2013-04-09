Порошенко не виключає, що претендуватиме на крісло мера Києва
08:30, 09 квітня 2013Політика
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Одним з кандидатів у мери Києва від опозиції може стати Петро Порошенко.
Порошенко каже, що кандидат від опозиції буде один
Про це він сам заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.
"Від влади буде один кандидат і його прізвище – не Порошенко. Від опозиції, можливо, його прізвище буде Порошенко", - заявив він.
"Будь-який кандидат, який буде висунутий, може розраховувати на мою підтримку, якщо він буде висунутий від опозиції", - пізніше додав Порошенко.
Як відомо, 2 квітня під Верховною Радою відбувся мітинг опозиції, мета якого – досягти призначення виборів у Києві на 2 червня. Однак Верховна Рада досі не призначила вибори в Києві.
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