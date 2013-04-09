Порошенко не виключає, що претендуватиме на крісло мера Києва

Про це він сам заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Від влади буде один кандидат і його прізвище – не Порошенко. Від опозиції, можливо, його прізвище буде Порошенко", - заявив він.

"Будь-який кандидат, який буде висунутий, може розраховувати на мою підтримку, якщо він буде висунутий від опозиції", - пізніше додав Порошенко.

Як відомо, 2 квітня під Верховною Радою відбувся мітинг опозиції, мета якого – досягти призначення виборів у Києві на 2 червня. Однак Верховна Рада досі не призначила вибори в Києві.