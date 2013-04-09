Путіна принади Femen не вразили: от якби ковбасу показали чи сало...

Як повідомляє РІА "Новости", Путін відповів у традиційно-іронічному стилі з елементами кулінарних образів.

"Що стосується дівчат, так ... Я з ранку поснідати не встиг. Якби вони мені, як кажуть, ковбасу показали чи сало, це б мене порадувало, а ті принади, які вони демонструють - не дуже", - сказав російський лідер.

Як повідомляли ЗМІ, в той момент, коли Путін і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на Ганноверському промисловому ярмарку стояли біля стенду компанії Volkswagen, кілька дівчат, які перебували серед численних журналістів, прорвалися за огорожу до лідерів двох країн, роздяглися до пояса і стали викрикувати нецензурні гасла англійською мовою.

Ці ж фрази були написані на їх тілах.

"Слава Богу, що гомосексуалісти тут не роздяглись", - додав російський лідер.

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Примітно, що кількома годинами раніше в Німеччині Путін висловив думку, що така акція "допомагає розкручувати" Ганноверський ярмарок. Разом з тим російський лідер зазначив, що все-таки "з політичних питань краще дискутувати в одягненому вигляді".