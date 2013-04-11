Україна знову програла в Європейському суді

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у прес-релізі ЄСПЛ.

У документі зазначається, що суд заявив про це у своєму рішенні у справі Веренцов проти України, яке ще не є остаточним.

Своїм рішенням суд встановив порушення статті 11 Конвенції прав людини (свобода зібрань та асоціацій), порушення статті 7 (ніякого покарання за відсутності закону) та порушення параграфів 1 та 3 статті 6 (право на чесне судове провадження).

Позивач Олексій Веренцов, 1973 року народження, повідомив мерію Львова про організацію низки мирних акцій 12 жовтня 2010 року. 13 жовтня Галицький районний суд визнав його винним в порушенні процедури організації демонстрацій та засудив до трьох днів адміністративного затримання, оскільки Львівський адміністративний суд перед тим заборонив проведення в місті акцій протесту.

ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що з часів Радянського Союзу в українському законодавстві збереглися прогалини щодо законодавства про зібрання. На сьогодні в Україні існує лише указ від 1988 р., який регулює проведення мирних зібрань. ЄСПЛ запропонував Україні провести негайну реформу законодавства та адміністративної практики в цій сфері.

Суд також встановив, що України має виплатити позивачу 6 тис. євро моральної шкоди.