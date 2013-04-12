Макуха: Польща не зможе побудувати газопровід в обхід України без згоди Єврокомісії

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха, який брав участь у енергетичній конференції у Варшаві.

Він зазначив, що запропонований росіянами проект порушує положення Третього енергетичного пакета, який забороняє одній і тій же компанії бути постачальником палива і власником трубопроводу, також має бути гарантований доступ до трубопроводу третій стороні.

Крім того, європейське законодавство при таких великих проектах вимагає враховувати питання диверсифікації джерел поставок, який також не виконуватиметься в цьому випадку.

"Ймовірно, можна побудувати якусь несуперечливу схему, але, скоріш за все, цього не буде, й тому це питання має бути предметом розгляду Єврокомісії, й має бути політичне рішення (дозвіл як виняток із правил)", - сказав заступник міністра.

На тему: Польща боїться стати учасником російсько-українських газових воєн

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Президент РФ Володимир Путін доручив "Газпрому" проаналізувати можливість будівництва нового газопроводу в обхід України, цього разу через Польщу, який сторони називають "Ямал-2".

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща не братиме участь у газових політичних проектах Російської Федерації, а Президент Броніслав Коморовський запевнив, що влада не братиме участі в проектах, що загрожують інтересам України.

Довідка УНІАН. Польська влада планує дати офіційну відповідь "Газпрому" на пропозицію побудувати новий газопровід до жовтня цього року після підготовки його техніко-економічного обгрунтування. Представники польської влади висловлювали сумнів, що в Європі є достатній попит на додаткові 15 млрд кубометрів газу, які хоче цим трубопроводом поставляти до Польщі, Словаччини та Угорщини "Газпром".

Віце-глава польського уряду Януш Пехочинський зазначав, що реалізація "Ямал-2" спільно з "Південним потоком" збільшить трубопровідні потужності для поставок російського газу до Європи до 365 млрд кубометрів, що в 2,6 раза більше, ніж росіяни фактично поставили на цей ринок минулого року.