Польща боїться стати учасником російсько-українських газових воєн

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив віце-прем'єр польського уряду Януш Пехочинський в ефірі "Польського радіо" у четвер, 4 квітня.

"Потрібно подивитися, на якому це етапі й про що насправді йде мова - про будівництво додаткового газопроводу через Польщу, який проходитиме мимо України. Польща тут із дуже великою обережністю спостерігає за обміном ударами між Росією та Україною; ми не хотіли б бути якимсь учасником великого спору", - сказав він.

Віце-прем'єр висловив думку, що росіяни, найімовірніше, запропонують використовувати існуючі газопроводи в Польщі для поставок газу до інших країн, зазначивши, що будівництво нового транзитного газопроводу через польську територію було б вигідним для країни.

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"Якби ми повернулися до концепції транзитного газопроводу на осі Схід-Захід, то Польща повинна висловити великий інтерес, тому що тоді ми б заробляли на транзиті", - сказав він.

Я.Пехочинський повідомив, що має намір обговорити цю тему з головою "Газпрому" Олексієм Міллером на саміті країн Балтійський держав 4-5 квітня, зазначивши, що поки не спостерігається зростання попиту на російський газ у Європі.

"За цим слід дуже уважно спостерігати й стежити за своїми власними інтересами", - підкреслив заступник глави польського уряду.

Раніше міністр державного майна Польщі Микола Будзановськиий назвав "сумнівною" економічну вигоду від будівництва нового транзитного газопроводу «Ямал–Європа–2», підкресливши, що польська влада хоче в першу чергу зменшити залежність від газових поставок із Росії, в якої сьогодні купує понад 90% "імпортованого блакитного палива".

Польська Gazeta Wyborcza написала, що російська влада насправді не планує будувати другу нитку ямальського газопроводу, а використовуватиме існуючу в Польщі інфраструктуру для поставок газу до країни, а також до Словаччини й Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент РФ Володимир Путін доручив голові "Газпрому" опрацювати можливість будівництва ще одного газопроводу в обхід України «Ямал–Європа–2», будівництво, якого, за оцінками російського газового монополіста, може початися в 2018-2019 роках.

О.Міллер заявив, що "Газпром" із використанням цього газопроводу може додатково поставити до Європи 15 млрд кубометрів газу.

Минулого року російський газовий монополіст скоротив поставки газу до Європи на 7,5% - до 138,8 млрд кубометрів, а їх частка на європейському ринку скоротилася до 26 із 27 відсотків роком раніше.

Транзит російського газу через Україну, через яку ЄС раніше отримував близько 80% всього газу з РФ, минулого року знизився на 19% - до 84 млрд кубометрів газу або близько 60% всього експорту до Європи.