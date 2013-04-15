Рибак сподівається, що перед Великоднем нардепи схаменуться

Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що на цьому пленарному тижні ВР працюватиме більш продуктивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Спікер поінформував, що на цьому тижні планується розгляд 110 питань порядку денного.

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Він зазначив, що на попередньому пленарному тижні ВР лише частково розглянула заплановані питання порядку денного, і висловив сподівання, що “напередодні травневих свят, Великодня наша сесійна робота буде більш продуктивна”.

За словами В.Рибака, на цьому тижні передбачається розгляд законопроектів, які стосується євроінтеграції України. Він додав, що вони мають розглядатися у вівторок, 16 квітня.

Також, відзначив В.Рибак, передбачено розгляд низки питань, в яких “зацікавлені опозиційні фракції”.

Крім того, заплановано розглянути внесені Президентом України два законопроекти, що визначені, як невідкладні. В.Рибак повідомив, що вони стосуються змін до Конституції України щодо повноважень Рахункової палати та законопроект щодо допуску підрозділів Збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Він також наголосив, що в п’ятницю, 19 квітня, на вимогу опозиції передбачено розгляд питання щодо відповідальності Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня депутати від опозиції заблокували роботу парламенту після нерезультативного голосування за постанову про призначення виборів в Києві на 2 червня.

Опозиція заявила, що вимагає призначення дати виборів у столиці, скасування пенсійної реформи і розгляду питання про відставку Кабінету міністрів.

4 квітня у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій голова Верховної Ради Володимир Рибак спочатку оголосив збори депутатів, а потім провів пленарне засідання парламенту. Опозиція заявила про незаконність такого засідання парламенту.

10 квітня В.Рибак заявив, що парламент наступного тижня працюватиме. За його словами, існують домовленості про розгляд на засіданнях ВР з 16 по 19 квітня питань, на яких наполягає опозиція.

У свою чергу голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що до порядку денного Верховної Ради на 16 по 19 квітня включено питання про призначення київських виборів, скасування пенсійної реформи, відставки уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими незаконно засуджено екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

«Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради», - підкреслив А.Яценюк.