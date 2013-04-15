Немиря розповів «хорошу й погану» новини про перспективи євроінтеграції

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, народний депутат від «Батьківщини» Григорій Немиря заявляє, що без ухвалення в травні низки законопроектів Угода про асоціацію з ЄС не може бути підписана в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Г.Немиря підкреслив, що “станом на сьогодні жодного немає урядового законопроекту, жодної немає ініціативи від Президента стосовно тих трьох груп критеріїв, які б уможливили підписання цієї угоди”.

“Це стосується питань виборчого законодавства і виборів, це стосується питань вибіркового правосуддя і політично вмотивованих вироків і це стосується питань реформування, які стоять в порядку денному асоціації, починаючи із законопроекту про прокуратуру”, - наголосив Г.Немиря.

В той же час він зазначив, що стосовно Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС, то “дійсно є менше 10 законопроектів, які треба прийняти, але цього недостатньо, бо вони мають пройти ще схвальну оцінку за підсумками звіту, який українська сторона надасть Єврокомісії».

Г.Немиря зазначив, що доброю новиною є те, що три законопроекти вже узгоджені між фракціями і їх можна ухвалювати в першому читанні. Поганою ж новиною, за його словами, є те, що “законопроект, який також має відношення до цього візового пакету, це законопроект про захист персональних даних”.

За його словами, до розгляду було взято тільки урядовий законопроект з цього приводу і не було враховано пропозиції, які висловила Європейська комісія, експерти Ради Європи. “І у випадку, якщо він буде прийнятий, то він заздалегідь буде приречений на негативну оцінку європейських структур”, - підкреслив Г.Немиря.