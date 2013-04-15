Регіонали просять опозицію підтримати євроінтеграційні закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР Олександр Єфремов заявив під час Погоджувальної ради голів фракцій та керівників парламентських комітетів.

Він зазначив, що одним із пріоритетів роботи Верховної Ради на цьому тижні є розгляд законів, необхідних для подальшого поступу України у питанні євроінтеграції.

“Наскільки я розумію, сьогодні в парламенті немає узгодженої позиції по прийняттю даних законопроектів”, - сказав О.Єфремов.

За його словами, «регіонали» уважно проаналізували відповідні законопроекти і дійшли висновку, що їх положення відповідають вимогам Європейського Союзу і нормам, які рекомендуються ООН.

“Тому, розглянувши дані законопроекти, фракція Партії регіонів говорить, що готова підтримати їх, де - у першому, а де - у другому читанні”, - сказав О.Єфремов і додав, що «регіонали» хочуть просити колег із опозиції також підтримати ці закони.

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Крім того, О.Єфремов зазначив, що за його інформацією, питання щодо відповідних законопроектів були розглянуті “на найвищому рівні у Європейському Союзі, керівництвом Євросоюзу, і вони рекомендували нашому уряду саме ці норми затвердити для боротьби з корупцією у нашій державі”.

Також О.Єфремов зазначив, що якщо сьогодні парламент не дійде порозуміння щодо цих питань, то завтра немає сенсу розглядати проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб.