Янукович призначив свого радника представником України у СОТ

Президент України Віктор Янукович призначив радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука представником України у Світовій організації торгівлі.

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Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, з метою забезпечення впровадження та реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках Світової організації торгівлі, ефективного представництва позиції України в СОТ та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України В.Янукович поклав на А.Гончарука представництво інтересів України у СОТ, призначивши його Представником України у Світовій організації торгівлі (з місцем перебування у місті Києві).