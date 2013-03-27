Експерт про спецмита: Україна витягла шаблі і махає перед танками СОТ

Про це заявив доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

«Країни ЄС, Японія, Південна Корея можуть застосувати певні санкцій стосовно України. Всі ці попередження, коли більше 120 країн підписалися під листом, щоб Україна не вводила такі митні обмеження – це була політична реакція. Тепер настала черга юридично-правової реакції, про тип якої будуть вирішувати, мабуть, департаменти в СОТ», – заявив Лановий у коментарі Тиждень.ua.

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Експерт не виключає можливого виключення України з міжнародної організації.

«Якщо буде повне відходження від зобов’язань, укладених країнами-партнерами торгівлі з Україною, починаючи від Нової Зеландії і закінчуючи Канадою, то залишатиметься її тільки виключити», – відзначає він.

За словами Ланового, якщо у країн-учасниць виникають якісь суперечності, то проблеми вирішуються під час переговорів, за круглими столами.

«А наша країна вирішила піти війною, що суперечать нормам міжнародного права й етиці міжнародних відносин. Я думаю, що це не дасть вирішення ситуації. Це демонстрація: наші витягли шаблі і починають ними розмахувати перед танками», – вважає експерт.