22-25 квітня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» в Київському Палаці спорту 22-25 квітня. Це - яскраве і цікаве виставкова подія - можливість порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами до довгоочікуваного весняному теплу.



Виставки-ярмарки у Палаці Спорту давно користуються популярністю у киян. Тут є різноманітність і вибір товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти всією сім'єю - ніхто не залишиться без обнови. Одяг, взуття, трикотаж, домашній текстиль, біжутерія, косметика, парфумерія, сумки і гаманці - на будь-який смак.

Ділові жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості та ексклюзивності моделей сучасних українських виробників.

Є з чого вибирати на виставці і чоловікам: класичні костюми, сорочки, краватки, трикотаж український, польського, турецького виробництва.

Ще є можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби зі шкіри різних кольорів, фасонів та розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.

На виставці представлена добротне і якісне сезонне взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - розпродаж взуття із зимових колекцій та пропозиції з нових колекція для літа.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий - такий великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці, дуже складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - за смаком. Відвідайте ярмарок та упевніться в цьому самі.

Виставка працює з 11,00 до 19,00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/791