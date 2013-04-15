22-25 квітня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту
Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» в Київському Палаці спорту 22-25 квітня. Це - яскраве і цікаве виставкова подія - можливість порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами до довгоочікуваного весняному теплу.
Виставки-ярмарки у Палаці Спорту давно користуються популярністю у киян. Тут є різноманітність і вибір товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти всією сім'єю - ніхто не залишиться без обнови. Одяг, взуття, трикотаж, домашній текстиль, біжутерія, косметика, парфумерія, сумки і гаманці - на будь-який смак.
Ділові жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості та ексклюзивності моделей сучасних українських виробників.
Є з чого вибирати на виставці і чоловікам: класичні костюми, сорочки, краватки, трикотаж український, польського, турецького виробництва.
Ще є можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби зі шкіри різних кольорів, фасонів та розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.
На виставці представлена добротне і якісне сезонне взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - розпродаж взуття із зимових колекцій та пропозиції з нових колекція для літа.
Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий - такий великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.
Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.
Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці, дуже складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - за смаком. Відвідайте ярмарок та упевніться в цьому самі.
Виставка працює з 11,00 до 19,00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11