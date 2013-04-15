Польща запросила Луценка на лікування

Про це повідомив екс-президент Польщі та учасник спеціальної Моніторингової місії Європарламенту зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка Александр Квасневський в інтерв'ю журналу Wprost.

Він дуже позитивно оцінив звільнення Ю.Луценка та ще одного колишнього чиновника уряду Ю.Тимошенко – екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука, назвавши непростим це рішення для української влади.

"Ви можете назвати це "гнилим компромісом", але найважливіше те, що вони залишити тюрму", - сказав А.Квасневський журналісту, котрий звернув увагу, що вироки щодо обох чиновників залишаються в силі.

На його переконання, застосований механізм дозволив здобути свободу для ув'язнених політиків та двом сторонам "зберегти обличчя".

"А у випадку Юрія Луценка багато вказує на те, що він потребує лікування, і польський уряд - я говорив про це з прем’єром Туском - запрошують його продовжити лікування та реабілітацію у Польщі", - сказав А.Квасневський.