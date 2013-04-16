"Батьківщина" хоче відновити в Києві райради

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Мелехова у коментарі, переданому УНІАН.

«Стратегічно можна по-різному ставитися до діяльності та існування райрад, але сьогодні, коли влада, яка сконцентрувала в своїх руках всі владі повноваження в м. Києві, не призначає вибори мера та Київради, відновлення районних рад в Києві - це єдине правильне рішення, яке зможе повернути самоврядування в Києві і дати можливість киянам бути обраними в представницькі органи влади Києва», - заявила Т.Меліхова.

«Тепер можна допустити, що районні ради можуть бути утворені в Києві вже цього року та обрані на позачергових виборах разом з мером та Київрадою», - підкреслила Т.Меліхова.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2010 року Київська міська рада ліквідувала районні у м. Києві ради з 31 жовтня 2010 р. За це рішення проголосували 95 депутатів Київради з 110 зареєстрованих в залі, проти висловилися 12. За словами Т.Меліхової, за рішення, яким було ліквідовано районні ради столиці, проголосували: фракція Блоку Черновецького, Блоку Кличка, Блоку Литвина, Партії регіонів, ГАК, Блоку Катеринчука та провладні «тушки».

Київрада припинила з 31 жовтня 2010 р. шляхом ліквідації районні в місті Києві ради: Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську райради, а також їх виконавчі органи – відповідні районні державні адміністрації.