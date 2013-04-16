Експерт думає, що Янукович не зважиться на відставку Азарова

У Віктора Януковича на сьогодні не має передумов для зміни уряду, до того ж Президент навряд чи наважиться на зміну уряду напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства», бо європейським партнерам потрібно продемонструвати стабільність. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник гендиректора – директор Політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

«Питання зміни уряду - це є серйозний політичний інструмент Президента, він може бути використаний тоді, коли для цього складуться умови. Тобто, за рахунок зміни уряду можна вирішити якусь серйозну політичну проблему, чи то політичну кризу, чи соціально-економічну кризу, спустити кризу. Зараз немає не зовнішніх ні внутрішніх передумов для цього, тому що Україна перед першим травня повинна продемонструвати стабільність і прогрес відносно побажань наших європейських партнерів, і політична криза зараз ні до чого. А внутрішньополітична і соціально-економічна ситуація, вона як раз іде по не східній динаміці, щоб говорити, що настав час відставки уряду», - заявив Якименко.